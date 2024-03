Saeima noraida "Apvienotā saraksta" prasīto Ašeradena demisiju

Deputāts Andris Kulbergs (AS) demisijas pieprasītāju vārdā akcentēja, ka nav nekā kliedzošāka par to, ka iespējamo aplokšņu algu skandālā iesaistīto partiju vada politiķis, kurš reizē kā ministrs nosaka visu finanšu un nodokļu politiku valstī. Tāda līmeņa posteņos kā finanšu ministra amats personām jābūt ar augstākajiem uzticības standartiem, atzīmēja Kulbergs.

Atlaižot no darba birojā un izslēdzot no partijas trauksmes cēlēju, "Jaunā vienotība" raida bīstamu signālu, ka tiek īstenota pieeja "izrēķināties ar katru, kas atver muti", uzsvēra AS deputāts.