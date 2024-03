Pensiju 2. līmenis – tagadnes ieguldījums finansiāli drošākai nākotnei!

Pensiju 2. līmenis palīdz nodrošināt lielāku pensiju vecumdienās, jo daļa no tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas paredzētas vecuma pensijai, tiek ieguldītas finanšu tirgos – akcijās, obligācijās un ieguldījumu fondos. Tādēļ uzkrātais kapitāls strādā tavā labā un palīdz audzēt tavu pensiju. Turklāt atšķirībā no 1. līmeņa uzkrājuma, kuru valsts izmanto pensiju izmaksām pašreizējiem pensionāriem, nauda, kas ieskaitīta pensiju 2. līmenī, tiks izmantota tikai tavas pensijas izmaksai, turklāt to iespējams arī atstāt mantojumā.