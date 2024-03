Kristaps Skutelis: Kā tiek izvērtēti elektroauto riski, un kā tie ietekmē KASKO apdrošināšanas cenas?

Viens no dārgākajiem elektroauto elementiem ir akumulators, līdz ar to šobrīd tiek noteikti standarti un garantijas tam, kā tas tiek ražots. Ar jaunajiem elektroauto visam vajadzētu būt kārtībā. Taču, runājot par lietotām automašīnām, iedomāsimies situāciju – klients iegādājies lietotu “Tesla” elektroauto un pēc pusgada saprot, ka jāmaina akumulators. Ir bijuši gadījumi, kad akumulators ir bojāts un tā vērtība ir ļoti tuva automašīnas vērtībai, tāpēc automašīnu ir nācies norakstīt, jo tā principā ir kļuvusi par metāllūžņiem. Apdrošinātājus varētu sākt uztraukt tas, kā risināt situāciju, kad klients vēlas nevis ieguldīt vairākus tūkstošus akumulatora nomaiņā, bet vienkārši tikt vaļā no šī auto.

Par to, vai ir iespēja garantijas ietvaros nomainīt akumulatoru, kura kapacitāte noslīdējusi zem 70%, apdrošinātājs min, ka Latvijā ir bijuši šādi gadījumi, protams, ārzemēs to ir krietni vairāk. Pat nesasniedzot šos 70%, jau parādās kāda indikācija, un autoražotājs garantijas vai kāda atsaukuma ietvaros šo akumulatoru nomaina. If Apdrošināšana uzsver, ka, tas ir liels pluss, ka autoražotāji necenšas distancēties tajā brīdī, kad parādās problēma, bet mēģina to risināt. Arī telefonu baterija mēdz uzpūsties, tāpēc varam iedomāties, kas notiks, kad baterija uzpūšas auto apakšā. Tas ir ļoti bīstami. Šobrīd apdrošinātājs ir pievērsis lielu uzmanību jautājumam par elektroauto baterijām. Pagaidām viskritiskāk skatāmies uz to, kas notiek, ja šie akumulatori sāk degt.