Futbolisti Luka Modričs un Bukajo Saka sāk sadarbību ar “Snickers”

TV reklāmā Tims ir iekārtojies savā krēslā līdzās citiem bārddziņu salona klientiem un, acis neatraujot no televīzijas ekrāna, seko līdzi savas mīļākās komandas spēlei. Brīdī, kad komanda gūst uzvaras vārtus, Tims, nevarot apvaldīt savu sajūsmu, izlec no krēsla, liekot frizierim šķībi nogriezt viņa matus. Šajā brīdī kadrā ienāk bārddziņu salona jaunākais darbinieks, ko atveido Bukajo Saka, atgādinot Timam, ka viņš nupat pieļāvis “iesācēju kļūdu”.

Lai glābtu Timu, ierodas bārddziņu salona asistents Luka Modričs, piedāvājot viņam “Snickers” batoniņu kā ideālu un ātru risinājumu viņa smieklīgajai, paša radītajai kļūdai. Ekrānā redzams kampaņas sauklis: ““Iesācēju kļūdas”? Varbūt tev vienkārši vajag “Snickers”.” (no ang val. – Own goal? Maybe you just need Snickers.”)