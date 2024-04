VDD komentē internetā publicēto video, kurā okupantu karavīri dzirdami runājam latviski

"Labvakar" - saka orks ar akcentu, kurš it kā esot daļa no baltiešu karavīriem, kas karo pret Ukrainu.



Grūti pateikt, vai šie ir krievi no Latvijas vai nē. Taču doma ir tā pati - radīt priekšstatu, ka Latvijā Kremļa idejas ir plaši izplatītas. pic.twitter.com/igPW4UoKDw