Rinkēvičs Viļņā tiksies ar Ukrainas prezidentu Zelenski

Vienošanās paredz, ka jebkādas budžeta saistības no Latvijas puses tiks nodrošinātas tikai ar skaidru Latvijas valdības un, kad nepieciešams, Saeimas apstiprinājumu. Vienlaikus vienošanās tekstā tiek fiksēts, ka Latvijas militārais atbalsts Ukrainai 2024., 2025., un 2026.gadā būs līdzvērtīgs 0,25% no IKP. Piemēram, 2024.gadā 0,25% no IKP sasniegs aptuveni 112 miljonus eiro. Finansējums šim mērķim tiks rasts no Aizsardzības ministrijas budžeta.