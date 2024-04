Trešais faktors ir mūsdienu kara raksturs, kas ir atkarīgs no rūpniecības jaudu, komandēšanas sistēmu, kontroles, sakaru un izlūkošanas kopuma. Fens uzsver, ka Krievija karā pret Ukrainu sastopas ar nopietnām grūtībām un tas lielā mērā var būt saistīts ar to, ka Krievija joprojām pilnībā nav atguvusies no deindustrializācijas, ko tā piedzīvoja pēc Padomju Savienības sabrukuma.