Viens no Rīgā esošā Modes muzeja kolekcijas lepnumiem – izstāde "Modes šedevri" pirmo reizi devusies uz ārvalstīm un gandrīz gadu būs aplūkojama Tamperē. “Modes šedevri” apkopo iespaidīgākos 30 tērpu eksponātus, no 18. gadsimta galma tērpa līdz britu dizainera Aleksandra Makvīna dizainētai kleitai. Apskatījām tos, un izvēlējos 10 tērpus, kas, kā izrādās, glabā daudz noslēpumu...

Uzskatu, ka katram tērpam, kleitai vienmēr ir savs noslēpums, savs stāsts, ko tā turpina glabāt mūžīgi. Citai kleitai tas ir karalisks un graciozs, bet citai skaudrāks un pat ļoti skumjš. Citreiz šie likteņstāsti vienam tērpam ir pat vairāki, jo, kā zinām, senos laikos kleitas pat nodeva no paaudzes paaudzē. Aplūkojot izstādi "Modes šedevri", apžilbsti no dizaineru darinātā skaistuma, apbrīno katru piegriezumu, izseko izšūtu pērlīšu ceļam pa audumu, tomēr ir vēl kāda netverama sajūta, ko grūti aprakstīt vārdos. Sajūta, ka katrs no izstādes eksponātiem tev vēlētos ko iečukstēt austiņā. Padalīties ar emocijām, kuras radušās īpašniecei, to valkājot, vai paša dizainera enerģiju konkrētā laikā un vietā. Īsāk sakot, tērps ir sava veida laikmeta liecība ar personiskas pieredzes zeltītu maliņu.