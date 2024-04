Mediji: Ķīna palīdz Krievijai stiprināt aizsardzības rūpniecību, nodrošinot dronu un raķešu tehnoloģijas

Blinkena vizīte Ķīnā paredzēta no trešdienas līdz piektdienai.

Ķīnas vēstniecība Vašingtonā noliedza, ka piegādā ieročus kādai no Krievijas un Ukrainas kara pusēm.

FT raksta, ka 90% no mikroshēmām, ko Krievija importēja 2023.gadā, nāca no Ķīnas un tika izmantotas raķešu, tanku un lidmašīnu ražošanā. Gada pēdējā ceturksnī Krievija no Ķīnas importēja arī 70% darbgaldu, kas, iespējams, tika izmantoti ballistisko raķešu ražošanā.