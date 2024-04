Vācijā apgāžas autobuss ar skolēniem; 28 cietušie

Sākotnējā informācija liecina, ka kopumā 67 skolēni vecumā no 14 un 15 gadiem un pieci skolotāji brauca no Marburgas skolas ekskursijā uz Angliju, kad plkst.6.27 netālu no Vendenas, Olpes rajonā, autobuss iekļuva negadījumā. Saskaņā ar sākotnējām ziņām autobuss nobrauca no ceļa un apgāzās uz sāniem.