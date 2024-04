LIAA direktora konkurss: izvirzīti Bļodniece un Bikovs; Valainis grib ziņas arī par citiem kandidātiem

Versijai, ka varbūt no uzņēmēju vidus nebija tik spēcīgu kandidātu, lai tos virzītu finālam, Valainis negribot ticēt. Vai šī neizskatās pēc vēlmes iedabūt amatā savējo kandidātu, apejot konkursu? Ministrs to noraida – runa neesot par konkrētiem cilvēkiem, bet gan par principu. Viņš gan nenoliedz, ka atsevišķi atsijātie ir vērsušies arī pie viņa: “Ir pie manis vērsušies cilvēki, informējot par to, ka viņiem ir plāns pārsūdzēt, un snieguši dažāda veida ziņojumus un pārdomas par visu šo procesu. Bet es viņiem arī esmu novēlējis veiksmes, lai viņi dodas uz Valsts kanceleju, jo tā absolūti nav mana atbildība un es tur nevaru nekādā veidā jaukties.”