ASV , Lielbritānijas un Eiropas amatpersonas pagājušajā nedēļā apmeklēja AAE kā daļu no koordinētiem centieniem nepieļaut, lai sankcijām pakļautās preces nonāktu Krievijā, aģentūrai pastāstīja Lielbritānijas Ārlietu ministrijas pārstāvis. Jo īpaši viņiem tika lūgts sniegt sīkāku informāciju par Emirātu eksportu un divējāda lietojuma preču, kuras varētu tikt izmantotas ieroču ražošanā, reeksportu. ASV Valsts departamenta preses pārstāvis sacīja, ka ASV delegācija apmeklēja AAE kā daļu no notiekošā dialoga par Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa izmantoto produktu reeksporta apkarošanu.

AAE ir kļuvuši par vienu no galvenajiem sankcijām pakļauto preču piegādes centriem Krievijai līdzās Turcijai, Vidusāzijas un Aizkaukāza valstīm un Ķīnai. Jo īpaši šogad Krievijas karaspēkam okupētajās teritorijās sāka piegādāt Īlona Maska uzņēmuma “SpaceX” satelīta interneta termināļus “Starlink”. AAE ir kļuvuši par vienu no importa kanāliem, ko jau izmanto desmitiem tiešsaistes veikalu Krievijā. Aprīkojums no Dubaijas tiek importēts uz Krieviju “burtiski tonnām”, ComNews pastāstīja kāds satelītsakaru tirgus dalībnieks.