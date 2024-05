Krievijā par kara komisariāta dedzināšanu aktīvistam piespriests 15 gadu cietumsods

39 gadus vecais Nikolajevs tika notiesāts arī par to, ka sabojāja Krievijas karogus, kas bija uzklāti uz karā Ukrainā kritušo karavīru kapiem vietējā kapsētā, un par to, ka noņēma no autobusa pieturas un vairākiem transportlīdzekļiem simbolus, kas saistās ar Krievijas agresiju pret Ukrainā.