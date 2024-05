Noskaties Politiķi nelabprāt atklāj, cik liels ir EP deputātu palīgu atalgojums

Latvijas eiroparlamentāriešu pieredze ir dažāda – ir gan tādi, kas ilgstoši strādā ar kompaktu komandu, gan tādi, kuri palīgus bieži maina vai arī nodarbina plašu partijas biedru loku. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” arī pārliecinājās, ka ne visi politiķi labprāt atklāj detaļas par to, kā šo budžetu izmanto.

No astoņiem EP deputātiem, kas šajā sasaukumā pārstāvēja Latviju, nekandidē divi – Andris Ameriks no “Gods kalpot Rīgai” (GKR) un Latvijas Krievu savienības (LKS) līdere Tatjana Ždanoka, kurai piedalīties vēlēšanās liedz likuma grozījumi.

Amerikam bija pa trīs palīgiem Briselē un Latvijā. Viņa kā Rīgas vicemēra kādreizējais padomnieks Mareks Gailītis ir pazīstamākais no Amerika reģistrētajiem palīgiem – tā oficiāli sauc eiroparlamentāriešus darbiniekus, kuru pamata darba vieta ir Briselē vai Strasbūrā. No vietējiem palīgiem zināmākā ir Ksenija Zagorovska – kādreizējā laikraksta “Čas” galvenā redaktore joprojām ir Latvijas Žurnālistu savienības valdes locekle un ir arī viena no apsūdzētajām Rīgas tūrisma attīstības biroja iespējami fiktīvo darbinieku lietā.