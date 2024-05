Noskaties Valstij īpaši nesokas ar Sēlijas poligona izveidi; plānotie darbu termiņi vairs nešķiet reāli

Patlaban Latvijā ir aptuveni trīs tūkstoši NATO sabiedroto spēku karavīru un nākamajā un aiznākamajā gadā varētu pievienoties vēl pāris tūkstošu - lielākoties no Kanādas. Aizvadītā gada novembrī Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā komandieris Vinss Kiršteins intervijā Latvijas Televīzijai sacīja: “Mēs joprojām strādājam pie šiem plāniem. Karaspēka pārvešana ir tā vienkāršā daļa. Taču tā būs pilna mehanizētā brigāde, milzīgs transportlīdzekļu skaits!”

No poligonam nepieciešamajiem īpašumiem lielākā daļa pieder valstij (“Latvijas Valsts mežiem”), bet aptuveni tūkstoš hektāru – privāti. No privātā pirmajā kārtā būs vajadzīgi 16 procenti, un tie, kā arī pirmajai kārtai nepieciešamās valsts zemes jau gandrīz visas ir Aizsardzības ministrijas rīcībā. Mazapdzīvotajā teritorijā ir vairāki purvi, no vienas puses piekļaujas arī dzelzceļa līnija, ko varēs izmantot armijas vajadzībām. Tuvākā pilsēta – Aizkraukle.