Noskaties Caur Latviju plāno pārvadāt urāna rūdu no Uzbekistānas

Lai saņemtu licences cilvēkiem, kas nodarbojas ar pārvadāšanu, jābūt apmācītiem rīcībai avāriju gadījumā. Licenci vēl nav pieprasījis "LDz Cargo", kas kravu vedīs pa dzelzceļu, bet to jau ir saņēmis "Rīgas universālais terminālis", kas to pārkraus kuģī. Pieteikumu iesniedzis arī Francijas jūras pārvadātāja meitasuzņēmums Latvijā "CMA CGM LATVIA". Visu tranzīta ķēdi kopā organizē ekspeditors "Railway Logistics Service".

"No mūsu puses bažu nav. Par pašu procesu osta informēta ir. Nav gluži ar lāpstu berama krava, bet no otras puses tas nav arī nekas tāds ļoti specifisks, ja neskaita to, ka tam ir daudz lielāka stratēģiska nozīme, stratēģiska interese".