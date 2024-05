Mākslīgais intelekts apdraud labas darba vietas – varētu domāt, ka ar tādu problēmu pasaule saskaras pirmoreiz. Taču noderīgas idejas par to, kā uz to reaģēt, mēs varam rast Deivida Rikardo, modernās ekonomikas pamatlicēja, kurš vēroja britu industriālās revolūcijas norisi, darbos. Viņa uzskatu evolūcija, tostarp daži aspekti, kurus viņš palaida garām, sniedz daudzas noderīgas mācības mūsdienām.

Savā 1817. gada nozīmīgajā darbā "Politiskās ekonomikas un nodokļu principi" (On the Principles of Political Economy and Taxation) Rikardo pozitīvi vērtēja iekārtas, kas jau bija mainījušas kokvilnas vērpšanas procesu. Sekojot tā laika domāšanas veidam, viņš paziņoja Pārstāvju palātai, ka "mašīnas nemazina pieprasījumu pēc darbaspēka".