Taivāna pelnījusi vietu pie sarunu galda, gatavojoties turpmākajām pandēmijām

2024. gada Pasaules veselības dienas tēma ir “Mana veselība, manas tiesības”. Tas nozīmē iespēju iestāties par to, lai ikvienam it visur būtu piekļuve kvalitatīviem medicīnas pakalpojumiem, izglītībai un informācijai, kā arī iespēja baudīt drošu dzeramo ūdeni, tīru gaisu, labu uzturu, kvalitatīvu mājokli, pienācīgus darba un vides apstākļus un būt brīvam no diskriminācijas.