Un šogad aprīlī viņi atkal ierosināja tiesību aktu. Vakar viņi to pieņēma trešajā lasījumā. Tagad tas tiks nosūtīts prezidentei parakstīšanai. Taču es šaubos, ka viņa to parakstīs. Viņa jau ir paziņojusi, ka uzliks veto likumprojektam. Un, iespējams, likumprojekts tiks pilnībā mainīts. Es nezinu, kādas būs detaļas, bet mēs gaidām Venēcijas komisijas pārskatu par to. Tāpēc, iespējams, tas atspoguļosies arī prezidentes veto.

Šis process notika paralēli ar uzbrukumiem. Vispirms bija "Gruzijas sapņa" un valdības ierēdņu verbālie uzbrukumi Nevalstisko organizāciju amatpersonām un dažādu opozīcijas partiju politiķiem. Tbilisi ielās notika milzīgi protesti. Cilvēki ir pret šo tiesību aktu, jo tam ir ļoti negatīvs scenārijs. Būs ļoti sliktas sekas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī plašsaziņas līdzekļiem, kas tiek finansēti no dažādiem avotiem ārpus Gruzijas. Ja jums 20% no gada ienākumiem ir no ārvalstu avotiem, jums ir automātiski jāreģistrējas tā sauktajā ārvalstu interešu reģistrā. Tas ir gandrīz tas pats, kas aģentu likums Krievjijā, tāpēc mēs to saucam par Krievijas likumu. Viņi nedaudz mainīja formulējumu, bet tas ir pilnīgi tāds pats kā pagājušajā gadā.