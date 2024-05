Viņi prasa sistēmu vienkāršot, piemēram, atceļot solidaritātes nodokli. To tagad iekasē no algām, kas gadā pārsniedz 78 tūkstošus. Tādas algas saņem mazāk par septiņiem tūkstošiem, bet nodokļa administrēšanā iesaistītas pat divas valsts iestādes. Ja solidaritātes nodokli atceltu, tad tā vietā varētu iekasēt augstāku iedzīvotāju ienākuma nodokli no lielajām algām. Sabiedriskās organizācijas aicina vienkāršot arī nodokļus mikro un mazajiem uzņēmumiem. Priekšlikumi, kā to darīt, vēl nav publicēti.