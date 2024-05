Militāristi brīdināti nesniegt savus datus pret atlaidēm kafijai degvielas uzpildes stacijās Viada

– Bet kā jūs uzzināt, ka drīkstat dot to atlaidi? Tur jau jābūt kaut kādam apliecinājumam.

VIADA apgalvo, ka viņi pārtraukuši vākt un uzturēt klientu datu bāzes. Atlaižu kartes esot bez identifikācijas. Tāpēc savākt ziņas par to īpašniekiem uzņēmumam neesot iespējams. Ja nepieciešams reģistrēt virtuālo karti, “Nekā personīga” pārliecinājās, ka sistēma gan tomēr pieprasa ziņas par klientu – tā e-pastu, telefona numuru un dzimšanas datus. Tieši tā pat arī informāciju par klienta kredītkarti, kas ietver arī klienta vārdu. VIADA pārstāvji apgalvo, ka maksājumu sistēmā viņi klientus neredzot – tur esot tikai pēdējie četri skaitļi no maksājumu karšu numura.

Nacionālie bruņotie spēki nekomentē konkrēto situāciju ar VIADA piedāvāto akciju zemessargiem. Viņi norāda, ka uzņēmumi, kas vēlas palīdzēt militārpersonām, to dara par to informējot bruņotos spēkus. To ir izdarījušas 17 kompānijas.