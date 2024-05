Sācies projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” mācību posms

Projektam savas komandas ir pieteikušas visas 43 pašvaldības ar mērķi attīstīt ilgtermiņa digitālā darba ar jaunatni sistēmu, izstrādājot un īstenojot individuālo darba plānu. Mācību posms notiek no 2024. gada maija līdz jūnijam, ievērojot neformālās izglītības metodes. To laikā ir paredzētas 3 dienu klātienes un 2 dienu tiešsaistes mācības Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales reģionos pašvaldību pilnvarotām komandām 6 līdz 8 darba ar jaunatni veicēju sastāvā. Pēc šī posma beigām no jūnija līdz oktobrim katra pašvaldība izstrādās individuālo plānu digitālā darba ar jaunatni attīstīšanai.