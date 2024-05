ES apstiprina plānu iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanai

ES galu galā plāno izņemt visu šo peļņu, taču depozitāriji varēs "uz laiku paturēt" 10% no šīm summām, lai izpildītu obligātās kapitāla un riska pārvaldības prasības.

Depozitārijiem divreiz gadā būs jāpārskaita peļņa no Krievijas aktīviem.

27 ES valstu valdības arī nolēmušas, kā izmantot šos līdzekļus. 90% no tiem tiks novirzīti Eiropas Miera fondam, no kura tiks finansēta militārā palīdzība Ukrainai un Ukrainas aizsardzības rūpniecības attīstība. 10% tiks novirzīti nemilitārās palīdzības programmām Ukrainai, ko finansē no ES budžeta. Šī proporcija tiks pārskatīta katru gadu, pirmo reizi ne vēlāk kā 2025.gada 1.janvārī.