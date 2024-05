Kādam emocijas, kādas nauda. Horoskopi visām Zodiaka zīmēm

Darbs jau atkal pirmajā vietā... Ko darīt, ja Mežāžiem šī tēma zvaigznēs ierakstīta... Vai žēloties? Nē – tieši pretēji. Strādāsi ar iedvesmu, tavs veikums tiks novērtēts un, iespējams, nāks pat kāds jauns un vilinošs piedāvājums. Galvenais – pievērs uzmanību finansēm. Ņemot vērā tavu strādīgumu un atbildības sajūtu, kāds var censties pierunāt uzņemties kaut ko tikai tāpēc, ka esi labs cilvēks. Brīvdienās no lietišķajiem rāmjiem vajag izkāpt, bet... paralēli attiecību tēmai un sirdslietu piedzīvojumiem, vienalga prātā būs domas par darbu.

Šajā nedēļā varoņdarbus neplāno. Darbā vai biznesā viss vairāk vai mazāk notiek un īpašas aktivitātes no tavas puses nav nepieciešamas. Drīzāk vajadzētu pievērsties nākotnes plāniem – izpēti nozares jaunumus, raksti projektus, piesakies kursos. Ar vārdu sakot, dari to, kas jādara, esot pie starta līnijas un gatavojoties jaunam izrāvienam. Labs laiks, lai domātu par ienākumu palielināšanu. Nedēļas nogalē izbaudi to, kas sirdij tuvāks: vasaras kafejnīcas vilina, jūrmala kļūst pavisam vasarīga, parkos viss zaļo un zied. Svarīgi notikumi iespējami sirdslietās.