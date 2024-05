Naktī uz ceturtdienu slēgs satiksmi uz Rīgas HES tilta

AS "Latvenergo" veikto darbu dēļ šovakar no plkst. 20. līdz ceturtdienas, 30. maija, plkst. 5. būs slēgta satiksme uz Rīgas HES tilta posmā no Salaspils rotācijas apļa (Rīgas apvedceļš (A5) / Daugavpils šoseja (A6)) līdz Daugmales rotācijas aplim aplim (A5 / Rīgas HES–Jaunjelgava (P85)).