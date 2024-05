Līdz piektdienai vēlētāji var pieteikties balsošanai EP vēlēšanās pa pastu

Vēlētāji, kuri 2024.gada EP vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, var pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm, izmantojot pārvaldes e-pakalpojumu "Vēlētāju datu pārvaldība". Savukārt laikā no 1.jūnija līdz 8.jūnijam minētajā e-pakalpojumā vēlētāji varēs apskatīt savus, kā vēlētāja, datus.

Vēlētājam, kurš būs pieteicies balsot pa pastu no ārvalstīm, e-pakalpojumā ir iespēja lejupielādēt balsošanas materiālus un izvēlēties vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš vēlas balsot. Izvēlētā vēlēšanu zīme vēlētājam ir jāizdrukā un jāieliek paša izraudzītā vēlēšanu aploksnē. Šī aploksne jānosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai Smilšu ielā 4, Rīgā, LV-1050 ar tādu aprēķinu, lai tas tiktu saņemts balsošanas iecirknī līdz 9.jūnija plkst.6 pēc Latvijas laika zonas.

EP vēlēšanu diena būs 8.jūnijs, kad varēs balsot no plkst.8 līdz plkst.20.

EP vēlēšanās būs iespējams balsot jebkurā no 945 vēlēšanu iecirkņiem visa Latvijā, vai arī kādā no 50 iecirkņiem ārvalstīs. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Iepriekš nobalsot varēs tikai Latvijā, jo iecirkņos ārvalstīs varēs nobalsot tikai vēlēšanu dienā. Iepriekšējā balsošana būs iespējama 3.jūnijā no plkst.8 līdz 13, 6.jūnijā no plkst.16 līdz 20 un 7.jūnijā no plkst.13 līdz 18.