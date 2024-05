Ekonomisti: Algu kāpums sabiedriskajā sektorā gandrīz divreiz lielāks nekā privātajā

Algu kāpumu veicināja arī cits politisks lēmums - minimālās algas palielināšana šogad par 12,9%. Par šo jautājumu parasti ir lieli strīdi, tas dažkārt tiek atlikts, galu galā novedot pie vēl straujākiem kāpumiem citos gados. Strautiņš uzskata, ka ir apsverama doma to nākotnē palielināt katru gadu, varbūt to varētu darīt "autopilota režīmā" atbilstoši iepriekš noteiktai formulai.

Algu dinamikai pirmajā ceturksnī visdrīzāk bija nevienlīdzību samazinoša ietekme. Divās ar būtisku pārsvaru vislabāk atalgotajās nozarēs - finansēs (plus 4,5%), kā arī informācijas un sakaru pakalpojumos (plus 8,5%) - algu pieaugums bija būtiski lēnāks nekā vidēji. Starp nozarēm, kur atalgojuma līmenis pārsniedz vidējo, pieauguma temps relatīvi straujš bija tikai valsts pārvaldē.

Starp reģioniem algu pieaugums pirmajā ceturksnī bija divciparu skaitlis visur, izņemot Kurzemi (plus 9,1%), ko visdrīzāk izskaidro tranzīta nozares nedienas un divu lielo ostu klātbūtne. Visstraujāk algas pieauga zemāko algu reģionā Latgalē (plus 12,5%), kas ir acīmredzami saistīts ar lielo sabiedriskā sektora īpatsvaru ekonomikā. Rīgā, kur ir liels augsti atalgoto nozaru īpatsvars, algas auga lēnāk nekā vidēji (plus 10,7%). Strautiņš skaidro, ka nevienlīdzību mazinošs apstāklis ir arī ienākumu pārdale no kapitāla par labu darbiniekiem, jo algas aug daudz straujāk nekā kopprodukts.