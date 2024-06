Mūsdienu tehnoloģijas izglītībai: ASUS klēpjdatori skolām Latvijā

ASUS sevi ir pierādījis sevi kā uzticamu partneri korporatīvajiem klientiem, tostarp izglītības iestādēm, nodrošinot pilnīgus IT risinājumus, kas balstīti uz dažādām vajadzībām un prasībām. Tas ietver ne tikai pašus produktus, kas ir izstrādāti un pielāgoti komerciāliem nolūkiem, bet arī speciālu programmatūru un papildu tehnoloģijas, kas atvieglo to uzstādīšanu un uzturēšanu, lai klienti varētu veidot savu IT infrastruktūru visefektīvākajā veidā.