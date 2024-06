Turpmāk par vienu kilogramu tirgū laisto tekstilizstrādājumu piemēros nodokli 0,5 eiro apmērā

Eiropas Savienības direktīvās noteikts, ka tekstila izstrādājumu atkritumu šķirošanas sistēmu tās dalībvalstīs jāievieš no 2025.gada, Latvija patlaban ir viena no pirmajām, nosakot sistēmas darbības sākumu pašvaldībās no 2023.gada sākuma, savukārt jau ražotāju atbildības sistēmā - no šodienas.