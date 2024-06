Traka nedēļa. Pārāk netērējies. Horoskopi visām zīmēm no 3. līdz 9. jūnijam

"Par to, kas būtu darāms, apspriedies ar daudziem; par to, ko esi nolēmis darīt - ar nedaudziem, bet vislabāk – ar sevi pašu," esot teicis senās Romas rakstnieks Vegēcijs. Pie šī principa vajadzētu pieturēties. Vari pētīt darba sludinājumus, izstrādāt jaunus projektus, bet nestāsti par to citiem. Valodiņas izplatās ātri, var sākties baumošana, un tev to nevajag. Taču ir sekmīgs periods, lai rakstītu biznesa plānu un izzinātu finansējuma iespējas. Nedēļas nogalē brīnišķīgs laiks, lai sakārtotu privāto dzīvi un darītu to, ko patiesi vēlas sirds. Nebaidies uzdrošināties!