Akciju sabiedrībām par akcionāru neatklāšanu varēs piemērot vienkāršoto likvidāciju

Pienākums AS atklāt akcionārus izriet no grozījumiem Komerclikumā, kas stājās spēkā 2023.gada 1.jūlijā. To mērķis ir akcionāru reģistra vešanas kārtību vienādot ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieku reģistra vešanas kārtību, nodrošināt AS caurspīdīgumu un drošu uzņēmējdarbības vidi, radot pieeju informācijai par AS akcionāriem, skaidro Uzņēmumu reģistrā.