Video Aiz priekškara: Kremļa ideoloģiskais tanks iestidzis tukšu draudu dūksnājā

Patiesībā, kā raksta, piemēram, neatkarīgais izdevums "The Moscow Times", nodokļu palielināšana ir nepieciešama tikai un vienīgi tāpēc, lai nosegtu pieaugošos militāros izdevumus. Līdz ar to visi Putina un viņa ministru vēstījumi, ka nodokļu ieņēmumi ļaus atbalstīt ģimenes ar bērniem, izklausās tikai pēc pasaciņām.

"Nodokļi būs izdevīgāki ienākumiem no investīcijām nekā no algām, kas ne visai atbilst taisnīgākai nodokļu sloga sadalei," aģentūrai "Reuters" atzina analītiķe Olga Beļenkaja. Proti, ar lielākiem nodokļiem tiks aplikti ienākumi no algām nekā no kapitāla, kas, kā norāda eksperti, nozīmē palielināt nodokļu slogu vidusšķirai.