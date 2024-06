Netrafarētie policijas auto palīdz pieķert arvien vairāk pārkāpējus

Kāds "Audi" markas autovadītājs Ropažu novadā ir apturēts par to, ka griežoties pie luksofora, neparādīja pagrieziena rādītāju. Viņam no sākuma pat nebija skaidrs, par ko netrafaretā policijas mašīna viņu apstādināja. Sods par to ir paredzēts 15 eiro un viens soda punkts. Taču nākot klāt pie pārkāpēja, policists Ivars Eihmanis pamanījis, ka Audi markas autovadītājs kaut ko ir noņēmis nost no vējstikla.