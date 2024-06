“Bridgestone” jaunās vissezonas riepas “TURANZA all seasson 6 ENLITEN “ ar DriveGuard RFT tehnoloģiju

Izstrādātas un ražotas Eiropā, “Bridgestone” “Turanza All Season 6 ENLITEN” ar DriveGuard RFT būs pieejamas tirgū 20 visvairāk pieprasītajos izmēros – no 16 līdz 19 collām. Sākot no šī gada septembra, būs pieejami 14 izmēri, bet atlikušie 6 pārdošanā nonāks 2025. gada janvārī.