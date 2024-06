Bijušais ASV vēstnieks Latvijā Larsons ievēlēts "Rietumu bankas" padomes locekļa amatā

Kā raidījumam skaidroja Larsons, viņa plānotās investīcijas būtu kapitāla investīcijas, kas samazinātu krievu oligarha Mazepina daļu zem 51%. Līdz ar to termināļa vairākuma kontrole būtu latviešu un amerikāņu rokās. Larsons sacīja, ka viņš ar Mazepinu par šādām darbībām neesot runājis. Tāpat Larsons apgalvoja, ka Mazepins no darījuma nesaņemšot nevienu eiro. Investīcijas nonākšot tikai pašā uzņēmumā. Tās nākšot no viņa personīgajiem un aizņemtiem līdzekļiem.