Foto Balsot EP vēlēšanās dodas arī vairāku kāzu viesi

Man ir LV+DE dubultpilsonība kopš 25 gadiem. Atkarībā no tā, kurā no abām valstīm esmu pārsvarā dzīvojis (Hauptwohnsitz, Lebens-Mittelpunkt), vienmēr bijušas dažāda smaguma ķibeles ar 2.valsti. No 2.puses dubultpilsonība ir arī privilēģija. Neskumstiet pārāk, viss būs labi😍.