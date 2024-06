Kad Raimonda Lazdiņa vadībā radītie likumu grozījumi nonāca Saeimā, tos slēgtās sēdēs skatīja Nacionālās drošības komisija. To vadīja Dzintars Jaundžeikars no Šlesera LPP/LC. Par komisijas konsultantu tika pieaicināts agrākais Satversmes aizsardzības biroja priekšnieks Lainis Kamaldiņš. Tobrīd – a/s “Ventspils nafta” piederošās “Latvijas kuģniecības” iekšējās drošības dienesta priekšnieka vietnieks. Raimonds Lazdiņš savulaik bijis arī padomnieks Jaundžeikaram, kad viņš strādāja par iekšlietu ministru.