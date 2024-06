Latvijas cietumos EP vēlēšanās lielāko atbalstu ieguvusi "Saskaņa"

Ar ievērojami mazāku atbalstu - 11,89% - seko partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), bet trešo vietu ieslodzīto balsojumā ieguvusi Nacionālā apvienība (NA), par kuru nobalsojuši 40 ieslodzītie jeb 8,49% no viņu kopskaita.

No JV ievēlēts Valdis Dombrovskis un Sandra Kalniete, bet no NA - Roberts Zīle un Rihards Kols. LA Eiroparlamentā pārstāvēs Ivars Ijabs, AS - Reinis Pozņaks, "Progresīvos" - Mārtiņš Staķis, "Saskaņu" - Nils Ušakovs, bet LPV - Vilis Krištopans.