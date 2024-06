Huawei Watch 4 Pro Space Edition: no inovācijām līdz labsajūtai

Izmantojot no kosmosa tehnoloģijām iedvesmotu dizainu un jaudīgas veselības uzraudzības funkcijas, Huawei Watch 4 Pro Space Edition ir kā ceļvedis uz labāku veselību. No izturīgajiem materiāliem līdz LAVAL, jeb Light and Versatile Advanced Layering, kas apzīmē vieglu un daudzpusīgu uzlabotu slāņošanu, koncepcijai katrs viedpulksteņa elements atspoguļo cilvēces centienus kosmosa izpētē. Papildus tam viedpulkstenis piedāvā precīzāku veselības uzraudzību, ļaujot lietotājam sekot līdzi savai veselībai visaptverošā veidā.