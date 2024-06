Kā aizsargāt savu mājokli no vētras, krusas un citām postošām dabas stihijām

Ērta un ātra atlīdzības pieteikšana. Uzreiz pēc negadījuma ērti un ātri var aizpildīt If Mājokļa apdrošināšanas pieteikumu internetā vai If Mobile Baltics aplikācijā, kur atlīdzības pieteikumam jāpievieno fotogrāfijas no notikumu vietas un jānorāda radušies bojājumi, tālāk ar klientu sazināsies apdrošināšanas speciālists.