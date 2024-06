Vai tu spēj noteikt modes viltojumu?

Pasaules pretviltojumu diena jūnijā tiek atzīmēta kopš 1999. gada, un ik gadu Latvijā to izceļ arī Patentu valde kopā ar sadarbības partneriem. Šogad īpašs akcents ir uz ilgtspēju un to, kādas negatīvas sekas uz to atstāj plašais viltojumu bizness.