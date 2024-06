Krāpnieki Gulbenē uzdodas par Valsts policijas amatpersonu.

Otrdien, 11.jūnijā, Gulbenes novadā kāda iedzīvotāja saņēma zvanu it kā no VP amatpersonas - kapteiņa Artūra Sproģa, apgalvojot, ka kāds vīrietis, vārdā Kirils Federovs, vēlējies izņemt naudu no iedzīvotājas konta. Tāpat krāpnieki atsūtījuši pavēsti uz "Whatsapp", radot ticamības momentu par notikušo.