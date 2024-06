Aicina drošību noteikt kā vienīgo vidēja termiņa budžeta prioritāro attīstības virzienu

FM ziņojumā teikts, ka Latvijas Stabilitātes programmā 2024.-2028.gadam prognozēta negatīva fiskālā telpa 2025.gadā ir 0,6% no iekšzemes kopprodukta (IKP) apmērā jeb mīnus 279,5 miljoni eiro, 2026.gadā - 0,1% no IKP jeb mīnus 67,8 miljoni eiro, 2027.gadā - 0,2% no IKP jeb mīnus 77,8 miljoni eiro. Pozitīva fiskālā telpa paredzēta 2028.gadā - 0,02% no IKP jeb 10,4 miljoni eiro, neskaitot iespējamo papildu finansējumu vienreizējo pasākumu izdevumiem, kas jebkurā gadījumā 2025.gadā nevar pārsniegt 222,7 miljonus eiro.