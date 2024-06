Ukraiņi notriekuši septiņas raķetes un 17 trieciendronus

"Kopumā ienaidnieks izmantoja 31 gaisa uzbrukuma līdzekli - 14 raķetes un 17 trieciendronus: 10 spārnotās raķetes H-101/H-555 no stratēģiskās aviācijas lidmašīnām Tu-95 TS (palaišanas zona Saratovas apgabals); trīs ballistiskās raķetes "Iskander-M" (palaišana no Krimas un Krasnodaras novada); vienu aeroballistisko raķeti H-47M2 "Kinžal" (no Tambovas apgabala gaisa telpas); 17 trieciendronus "Shahed-131/136" (palaišanas zona - Jeiska)," teikts paziņojumā.