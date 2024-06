"Tagad Krievijas šeit nav. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja Krievija būtu ieinteresēta mierā, nebūtu kara. Mums kopīgi jāizlemj, ko pasaulei nozīmē taisnīgs miers un kā to var sasniegt patiešām ilgstošā veidā. ANO Statūti mums ir pamats," viņš teica samita pirmajā plenārsēdē.

Kā klāstīja Ukrainas prezidents, kad valstis būs vienojušās par rīcības plānu un tas caurskatāmi tiks parādīts sabiedrībām, "tad par to tiks paziņots Krievijas pārstāvjiem, lai otrajā miera samitā mēs varētu noteikt reālu kara izbeigšanu".

"Mums izdevās izvairīties no vienas no sliktākajām lietām - pasaules sadalīšanas pretējos blokos. Ir pārstāvji no Latīņamerikas, Āfrikas, Tuvajiem Austrumiem, Āzijas, Klusā okeāna reģiona, Ziemeļamerikas, reliģiskie līderi. 101 dalībnieks. Un nevienam nav privilēģijas lemt par otru. Tā ir patiesa daudzpolaritāte," viņš teica.