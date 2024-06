Kur Latvijas iedzīvotāji meklē palīdzību steidzamu finanšu problēmu gadījumā?

Katram no mums dzīvē var gadīties neparedzētas situācijas, kad nepieciešami finanšu līdzekļi, bet ar mēneša ienākumiem un pieejamo uzkrājumu to nevar nosegt. Negaidīts automašīnas remonts, neplānotas ārstēšanās izmaksas vai ar mājokļa uzturēšanu saistīti izdevumi ir dažas no situācijām, kas var izsist no ierastā ritma. Kā visbiežāk iedzīvotāji risina šādas situācijas? DelfinGroup, kas pārvalda Latvijā lielāko lombardu tīklu Banknote, veicis iedzīvotāju aptauju*, lai to noskaidrotu.