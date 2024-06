Noskaties Kāpēc jaunākajiem "Peugeot" ir divsajūgu pārnesumkārba un piedziņas ķēde?

To nodrošina "Peugeot" jaunais spēka agregāts, kas sastāv no uzlabota 1,2 litru benzīna turbodzinēja ar ķēdes piedziņu zobsiksnas vietā un gandrīz tikpat lielas e-DCS6 pārnesumkārbas. Spēka agregātā ir divi elektromotori, no kuriem viens iedarbina benzīna dzinēju, bet otrs nodrošina kustību uz priekšu. Tradicionālā startera te vairs nav.