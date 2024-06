Kā zināt, ka tavs mīlulis ir zaudējis pārāk daudz šķidruma?

Ja novērota kāda no dehidratācijas pazīmēm, pirmais, ko var darīt, ir piedāvāt dzīvniekam tīru, vēsu ūdeni. Ja dzīvnieks no dzeršanas atsakās, ir nepieciešama veterinārārsta palīdzība, lai zaudēto šķidruma un elektrolītu apjomu normalizētu. Ja dehidratācijas pakāpe ir augsta un netiek savlaicīgi pamanīta un koriģēta, sekas ir orgānu bojājumi, jo tie netiek pietiekami apasiņoti un līdz ar to apgādāti ar skābekli.