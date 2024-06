Priekšvēlēšanu kampaņā pirms 4.jūlijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām imigrācija kļuvusi par vienu no galvenajiem jautājumiem.

Konservatīvie aptaujās ievērojami atpaliek no leiboristiem, kas solījuši atteikties no Ruandas programmas, nodēvējot to par triku, kas nedarbosies.