LTV: Agnesi Loginu atkāpties no amata mudinājusi “Progresīvo” valde

Iepriekšējā kultūras ministre Agnese Logina, kas no amata atkāpās pagājušo pirmdien, to izdarījusi pēc partijas valdes aicinājuma, nevis pēc pašas vēlēšanās. Jautāta, vai viņas lēmumu nav ietekmējis partijas viedoklis, Logina rakstiski LTV atbildējusi: “iesniedzot savu demisijas iesniegumu Ministru prezidentei, paskaidroju to ar personīgiem iemesliem un tas joprojām ir spēkā”.